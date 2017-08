Daniel Craig belooft vrouw minder stuntwerk

Rachel had slapeloze nachten nadat haar man had toegezegd opnieuw in de huid van spion 007 te kruipen. Daarom maakte Daniel een afspraak met zijn vrouw. ,,Rachel wil niet dat hij wederom pijn lijdt. Geen van zijn pijntjes is helemaal verdwenen. Deze verwondingen blijven hem achtervolgen en zij moet er mee leven. Ze hebben een deal gemaakt over hoe hard hij zichzelf gaan pushen en hij zal dit keer niet tot het uiterste gaan. Het was een noodzakelijke voorwaarde'', aldus een insider tegen de Britse krant.

Quote Rachel wil niet dat hij wederom pijn lijdt. Geen van zijn pijntjes is helemaal verdwenen

Problemen

Daniel staat erom bekend bijna al zijn eigen stunts te doen. Dit leverde hem in het verleden al heel wat problemen op. Zo moest hij een knie-operatie ondergaan nadat hij gewond raakte door een mes tijdens een vechtscène in Spectre. In zijn schouder zitten metalen pinnen nadat hij zijn spier scheurde op de set van Quantum of Solace. Tijdens de opnames voor dezelfde James Bond-film werd hij per ongeluk in zijn gezicht getrapt waardoor hij acht hechtingen nodig had en werd het topje van een van zijn vingers er per ongeluk afgesneden. En tijdens opnames van Casino Royale verloor hij twee tanden tijdens een vechtscène.

Craig kruipt voor de vijfde keer in de huid van James Bond. De nog titelloze film moet in 2019 in de bioscoop verschijnen. Naar verluidt zal Daniel daarna nog minstens één keer terugkeren als 007. De acteur zou namelijk een contract van 113 miljoen pond (124 miljoen euro) hebben gesloten voor twee nieuwe films.