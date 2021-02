Daniel Radcliffe schaamt zich voor eigen acteerkunsten

Harry Pot­ter-ac­teur Rupert Grint vader geworden van dochtertje

7 mei Rupert Grint en zijn vriendin Georgia Groome zijn de trotse ouders geworden van een dochtertje, meldt The Daily Star vandaag. Het is niet bekend hoe de kleine heet. Rupert en Georgia vragen de media ‘hun privacy te respecteren in deze zeer speciale tijd.’