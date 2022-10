Daniel Radcliffe verkoopt optrekje in New York aan Nederlandse oprichter Suitsupply

De Britse acteur, vooral bekend als Harry Potter, kocht de woning meer dan tien jaar geleden voor 4,9 miljoen dollar. Een flink bedrag, waar hij nu ook nog eens winst op heeft weten te maken. Het appartement is gelegen op de elfde verdieping van het luxueuze One Morton Square-gebouw en bevat onder meer drie slaapkamers, drie badkamers, een woonkamer en een eetkamer.

Radcliffe, die binnenkort te zien is in de film Weird: The Al Yankovic story als muzikant Weird Al Yankovic, verkocht zijn miljoenenappartement aan de Nederlandse ondernemer Fokke de Jong. Hij richtte in 1999 het kledingmerk Suitsupply op, dat in twintig jaar tijd uitgroeide tot een wereldwijd merk met 125 winkels in onder meer Europa, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten.