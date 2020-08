Dankzij Jort krijgen we bij Op1 voor het eerst een gemengd huwelijk

Op het eerste gezicht is de wissel van Sander Schimmelpenninck en Jort Kelder bij Op1 misschien niet zo spectaculair. De ene relkakker maakt plaats voor de andere, wiens naam steevast opduikt als er weer een talkshowplekje vacant is bij de NPO. So what?



Mis. De komst van Jort geeft een onverwacht leuke slinger aan het nieuwe tv-seizoen. Allereerst betekent die dat Jort niet meer als politiek en economisch commentator kan aanschuiven bij concurrent Jinek. Tenminste, dat neem ik aan. Dat zou even gek zijn als dat Eva Jinek ineens in haar talkshowvrije maanden bij Op1 gaat zitten als Amerika-deskundige. Dus wie neemt bij Jinek Jorts plek in?



Ten tweede – en dit is meer voor de puriteinen onder ons, dat geef ik toe – krijgen we voor het eerst bij Op1 iets wat lijkt op een gemengd huwelijk. Jort valt straks onder de vlag van WNL, maar hij is toch vooral een AvroTros-gezicht. Daarmee lijkt ook de laatste omroep een plekje in de dagelijkse talkshowcarrousel van de NPO te hebben, al is het maar voor de bühne.