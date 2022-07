Danny de Munk: Verwijzing naar demonen in hoofd was geen sneer naar Waylon

Ter aanvulling op zijn interview in RTL Boulevard schreef de 52-jarige zanger en acteur gisteren dat hij zijn verantwoordelijkheid voor zijn vreemdgaan wil nemen ‘als een man’ en niet met excuses wil komen over ‘demonen in mijn hoofd’. Veel mensen dachten dat dit over zanger Waylon ging, die de uitspraak recent ook gebruikte nadat bekend was geworden dat hij was vreemdgegaan, maar dat ontkracht De Munk nu.