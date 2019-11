Danny de Munk zag bijna 1,5 ton in rook opgaan

Volgens De Munk zijn de tijden in muziekland veranderd. ,,Als ik Ahoy of het Sportpaleis zou proberen te vullen, moet ik opboksen tegen grote bedrijven die kaarten opkopen van een concertreeks om uit te delen aan hun klanten. Als je die steun achter je hebt, is het natuurlijk iets minder risicovol om vijf keer Ahoy te boeken. Daar kan ik niet tegenop. Ze mogen me altijd contacteren, maar da’s nog nooit gebeurd’', vertelt hij tegen het Vlaamse weekblad Dag Allemaal .

Toch waagde De Munk zich in 2012 aan een eigen tour. Dat leverde vooral veel stress op. Zo draaide een gigantische spiegelbal die boven het publiek hing, niet. ,,En financieel was het ook niet de moeite. Niet erg, want ik doe toch alles uit passie, en ik ben altijd heel zorgvuldig met mijn geld ­omgegaan. Maar in die eigen productie, in 2012 was dat, had ik 140.000 euro privégeld gestoken. En ik heb er 10.000 euro aan verdiend. Bruto, hé. Maanden werk en stress. Dat wil ik niet meer, ik ga mezelf niet meer veranderen.’’