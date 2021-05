Danny Ghosen legt wereld achter ‘nudistensites’ bloot: ‘Vrijplaats voor pedoseksuelen’

Nelson M. moet zich voor de rechter verantwoorden voor het bezit van kinderporno, maar is gevlucht en wordt internationaal gezocht. Ghosen bezocht hem in het buitenland en confronteerde hem met de lopende zaak, maar Nelson M. stelt dat hij niet strafrechtelijk kan worden vervolgd. ,,Hij zei zelf: nou ja, het is geen kinderporno, het zijn gewoon nudistenkiekjes”, legt Ghosen uit. Naar aanleiding van die uitspraak besloot de presentator in de wereld van nudistenwebsites te duiken en die blijkt een donkere kant te hebben.



Het gaat onder meer om websites als Purenudism.com en Naturism-Beauty.com, waarop tientallen foto’s van naakte, jonge kinderen te zien zijn. Ghosen legt uit dat de foto’s vaak zijn gemaakt tijdens vakanties. Sprake van misbruik is er dus niet. Dat benadrukt ook Arda Gerkens, directeur van Meldpunt Kinderporno. De websites zijn volgens haar al jaren een doorn in het oog en worden ook steeds extremer. ,,Het is een lastig dilemma waar we mee zitten. In de wet staat dat het bezitten, vervaardigen, bekijken en verspreiden van kinderporno strafbaar is. En waar we het hier over hebben, zijn foto’s van naakte kinderen in hun vrije tijd.”



Ghosen toont een aantal beelden van de sites, waarop onder meer te zien is hoe een groep jonge meisjes naakt voor de camera poseert. Als hij vervolgens op een andere link klikt om nog meer foto’s te zien, verschijnt er een betaalmuur in beeld. Gerkens laat weten dat dit soort websites al langere tijd bekend zijn bij Meldpunt Kinderporno. En het wringt, want wettelijk gezien wordt er geen grens overschreden, legt ze uit. ,,Ik sluit niet uit dat mensen met verkeerde bedoelingen deze site om heel andere redenen bezoeken.”