Danny Vera hoogste binnenkomer ooit in Top 4000: ‘Maar ik hoef geen Edison’

Met Roller Coaster komt Danny Vera dit jaar op plek acht binnen in de Top 4000. Daarmee is de zanger niet alleen de hoogst genoteerde Nederlandse artiest, maar ook de hoogste binnenkomer ooit.



Hij zei bij Veronica Inside blij te zijn met de waardering van de luisteraars (die stemmen voor de lijst), maar hij plaatste ook een kanttekening bij awards voor muziek. Zo stelde presentator Wilfred Genee dat Danny een Edison geweigerd zou hebben. Dat nuanceerde de man achter Roller Coaster: ,,Ik heb gezegd: ik hoef het niet. Ik geloof persoonlijk niet in prijzen in muziek. Ik vind dat voor sporters. Je loopt hard en dan weet je wie het hardste loopt.”



,,Muziek is maar muziek”, stelde Danny. ,,Het is entertainment. Ik vind niet dat daar prijzen aan gekoppeld moeten worden. Ik heb liever dat ze prijzen uitreiken aan wie als beste bejaarden wast. Dat je die mensen een keer in het zonnetje zet in plaats van mij. Ik mag werk doen dat ik heel tof vind en daar krijg ik goed voor betaald. Dus dan hoef ik niet wat prijzen in mijn reet geschoven te krijgen.”