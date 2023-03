Daphne Bunskoek en Wessel van Diepen verloofd: ‘Wil nog steeds heel graag trouwen’

Daphne Bunskoek en radio-dj Wessel van Diepen blijken al vier jaar lang verloofd te zijn. Dat onthult de 49-jarige presentatrice in gesprek met Story . ‘Ik wil nog steeds heel graag trouwen. Al vind ik het ook leuk om lang verloofd te zijn.’

Bunskoek en Van Diepen (56) vormen al achttien jaar lang een stel, maar er werd nooit publiekelijk gesproken over trouwen. Die plannen zijn er echter wel, zegt Bunskoek tegen Story. De twee blijken namelijk al best een tijd verloofd te zijn. ,,Inmiddels al een jaar of vier”, vertelt de RTL Boulevard-presentatrice.

Hoewel Bunskoek het ‘leuk vindt’ om lang verloofd te zijn, staat een bruiloft nog altijd hoog op haar lijstje. Maar echt haast lijkt er niet bij te zijn. Wanneer de tortelduifjes elkaar het ja-woord geven, is dan ook niet duidelijk. Eerst wil Bunskoek haar 50ste verjaardag uitgebreid vieren. ,,Ik ben sowieso van de verjaardagen. Ik ben ook gek op liedjes, sketches en stukjes. Alleen daarom al zou ik het leuk vinden om te trouwen’, besluit ze.

Het stel heeft geen kinderen samen. Wel heeft Van Diepen dochter India uit zijn eerdere relatie met Irene van der Laar. ,,Het is natuurlijk wel een enorm cadeau dat ik dankzij India alsnog heb meegekregen hoe bijzonder het is om een klein meisje te zien opgroeien tot zo’n leuke jonge vrouw”, zei Bunskoek eerder in het blad van Linda de Mol.

