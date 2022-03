Daphne tiktokt met dochter en moeder, Shirma krijgt een groot cadeau

Johnny de Mol over zijn tante Linda: ‘Ze is sterk, ze komt terug’

Johnny de Mol zegt dat zijn tante Linda de Mol veel schaamte voelt over wat er allemaal gebeurd is rond The Voice. Dat vertelt hij deze week in een nieuwe aflevering van 30 Minuten Rauw, de podcastserie van NPO Radio 2-dj Ruud de Wild.

7 maart