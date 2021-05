Datingshow Are You The One? komt naar Nederland

In Are You The One? gaan tien vrijgezelle vrouwen en tien vrijgezelle mannen, die slecht zijn in daten, in een luxe villa op een eiland op zoek naar de liefde. Door middel van opdrachten, de Truth Booth en koppelceremonies moeten ze er achter komen wie voor hem of haar door de wetenschap wordt gezien als ideale match.



De show draait om het vinden van ware liefde, maar er valt ook geld te winnen. Als de hele groep er tijdens het seizoen in slaagt hun match te vinden, gaan ze er namelijk niet alleen vandoor met liefde, maar ook met een prijzenpot van €200.000,-.