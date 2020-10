Datum 21e seizoen Wie is de Mol? bekendgemaakt

In de korte video spreekt de presentator de nieuwe kandidaten ferm toe: ,,Kandidaten. De komende periode zullen jullie fysiek en mentaal uitgedaagd worden. Wie is te vertrouwen en wie niet? Welkom in seizoen 21 van Wie is de Mol ?”

Net als in de voorgaande jaren start het nieuwe seizoen in januari. Zo ook in 2021, want dan is het programma vanaf 2 januari te zien op NPO 1. Wie de nieuwe kandidaten zijn die door Rik worden toegesproken, is nog niet bekend. Ook is het nog de vraag in welk land het spel dit keer is opgenomen.