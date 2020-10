Dave bezorgt dakloze man make-over en Famke showt billen in bubbelbad

Tekashi 6ix9ine aange­klaagd voor kinderpor­no­vi­deo's

8:05 Twee maanden na zijn gevangenisstraf zit rapper Tekashi 6ix9ine weer in de problemen. De 24-jarige rapper is aangeklaagd voor het delen van video’s in 2015 waarop een 13-jarig meisje seksuele handelingen verricht, meldt de New York Post op basis van juridische documenten.