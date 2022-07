Dave Davies optimistisch over reünie legendarische sixties-band The Kinks

Dave en Ray hebben een moeilijke relatie waardoor een hernieuwde samenwerking lange tijd onmogelijk leek. Maar in het interview zegt Dave dat hij met Ray juist over een hernieuwde samenwerking heeft gesproken. Hun relatie is inmiddels veel beter, geeft de muzikant aan. ,,We gaan best oké samen”, zegt hij. ,,We praten over voetbal, we zijn sinds onze jeugd fan van Arsenal. Ik ben best optimistisch over onze toekomst.” Dat de relatie tussen de broers de laatste jaren al veel beter is, bleek in 2015. Toen stonden Dave en Ray na jaren weer eens samen op het podium om You really got me te spelen.

Lola

In 2024 is het zestig jaar geleden dat You really got me uitkwam. Het was in 1964 de eerste echt grote hit van The Kinks. Dave hoopt tegen die tijd een reünie van de band op poten te hebben gezet. Overigens zijn The Kinks nooit officieel uit elkaar gegaan.



The Kinks waren in de jaren 60 en 70 razendpopulair, ook in ons land. Naast You really got me, dat begin jaren 80 gecoverd werd door de band Van Halen, had de band tientallen hits. Lola, Sunny afternoon, Dedicated follower of fashion en Waterloo sunset bereikten in de Nederlandse Top 40 de eerste plaats.