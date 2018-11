Dave laat harten sneller kloppen, dochter Ferri kan nu al acteren

Kritiek op EO-drugs­show vanuit Sint Willebrord: Suggestief en niet hier opgenomen

14:16 Het beeld dat van Sint Willebrord wordt geschetst in het EO-programma Tygo in de GHB klopt van geen kant. Dat stelt Martijn van de Kasteele, die Sint Willebrord als dorpsmakelaar kent als geen ander. ,,Het is suggestief en hele delen zijn niet eens in Sint Willebrord opgenomen.’’