Dave Minneboo wordt zendermanager bij Qmusic

Algemeen directeur Robert Bernink van Qmusic verheugt zich op de komst van Minneboo.,,Dave is een radioman in hart en nieren met een indrukwekkende staat van dienst. De afgelopen jaren hebben we met Qmusic de nummer twee-positie weten te veroveren binnen de doelgroep. Met de aanstelling van Dave is ons programmateam compleet en zijn we klaar om de volgende stap in onze ambitie te realiseren.” Bernink spreekt over de doelgroep luisteraars 20 tot 49 jaar van maandag tot en met zondag.