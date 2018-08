Dave Roelvink in cel na politieachtervolging: optreden in Apeldoorn afgeblazen

update & videoDave Roelvink is gisteravond na een dollemansrit over de A10 door de politie klemgereden in Amsterdam-West, waarna hij een nacht in de cel heeft moeten doorbrengen. Daardoor moest een optreden van de zanger in Apeldoorn worden afgeblazen.

Uit een blaastest bleek dat de 24-jarige dj ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken.

Een woordvoerder van de politie Amsterdam laat weten dat de oudste zoon van zanger Dries Roelvink vanmiddag is vrijgelaten. Zij kunnen niet bevestigen dat het om Dave gaat, maar op videobeelden is te zien hoe Dave door politieagenten tegen de grond wordt gewerkt. De Amsterdamse stadszender AT5 gaf de beelden vrij.

'180'

Dave trok rond middernacht de aandacht toen hij met zijn auto met hoge snelheid over het Zuideinde in zijn woonplaats Landsmeer reed. Een motoragent besloot het voertuig te volgen ter controle. Op de A10 werd een snelheid gehaald van 180 kilometer per uur, waar 100 kilometer is toegestaan. Midden in de Coentunnel stopte Dave zijn Mercedes op de vluchtstrook waarna hij iets onverstaanbaars naar de motoragent riep. Vervolgens reed hij weg en stond hij een stukje verderop weer stil. Hij stapte uit en reageerde agressief tegenover de agent.

Na een achtervolging werd Dave klemgereden op het Surinameplein in Amsterdam. In een video die is verspreid door AT5 is te zien hoe de artiest tegen de grond wordt gewerkt. ,,Ik heb het je net uitgelegd'', gilt Dave tegen de agenten.

Balen

Dave zou vannacht een optreden geven in een club in Apeldoorn. In een instagramstory, die inmiddels is verwijderd, gaf hij aan door 'autopech' niet te kunnen optreden. ,,Iedereen die voor mij gekomen is 1000x excuses'', schreef hij.

Giez Bergervoet, die Dave Roelvink boekte voor het feest Welcome To The City, laat weten dat hij 20 minuten voor aanvang van de show een berichtje van het management van Dave kreeg. ,,Hij zou om 2.30 uur draaien, toen ik ineens een app-je kreeg dat Dave niet kon komen in verband met een auto-ongeval. Om 3.00 uur hebben we toen het publiek ingelicht. Het was echt flink balen, want veel mensen kwamen speciaal voor Dave.''

Geluk bij een ongeluk: de Apeldoornse dj Julian Jordan bleek een van de feestgangers. Hij viel spontaan in voor Roelvink. Bergervoet: ,,Vanwege zijn contracten kan hij niet overal zomaar meer draaien, maar hij zei dat hij het wel even wilde oppakken. Hij heeft er echt nog een feestje van gemaakt, het publiek werd wel even gek toen hij begon met draaien. Maar veel fans van Dave waren al weg, die hadden speciaal voor Dave een kaartje gekocht.’’

Julian Jordan (Dobbenberg) staat sinds oktober vorig jaar voor het eerst in de DJ Mag, de top honderd beste dj’s van de wereld. De Apeldoorner draaide afgelopen december nog op het Marktplein tijdens Serious Request, is een vriend van dj Martin Garrix. Met die andere Nederlandse top-dj maakte hij BFAM, dat inmiddels op videosite Youtube meer dan 9 miljoen views heeft.

Bergervoet heeft morgen contact met Daves woordvoerder over de afhandeling. ,,Het is de bedoeling dat we er financieel uitkomen, want er zijn veel mensen teleurgesteld.''