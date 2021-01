Dave Roelvink lacht om eigen figuur en Gerard Joling is te zwaar

Demi Moore mikpunt van spot na modeshow: ‘Wat heb jij met je gezicht gedaan?’

12:18 Demi Moore (58) wist op de catwalk in Parijs alle aandacht naar zich toe te trekken. Heel wat toeschouwers en volgers reageerden via sociale media op haar uiterlijk, omdat ze vonden dat de actrice onherkenbaar was tijdens de modeshow. ‘Wat is er met je gezicht gebeurd?’, klonk het onder meer op sociale media.