Dave Roelvink vader geworden van zoontje Dean: ‘Eerbetoon aan me liefste omaatje’

Roelvink en zijn vriendin maakten in april bekend dat er een kleine spruit op komst was. Al die maanden deelde de dj en realityster volop filmpjes van de echo’s en babykamer, maar vandaag was het eindelijk zover en mocht het stel hun zoontje in de armen sluiten.



Het jongetje is vernoemd naar de oma van Dave, Dien. Zij overleed drie jaar geleden op 90-jarige leeftijd. Zowel Dave als zijn broertje Donny hadden een hechte band met hun oma. ‘Vernoemd naar en eerbetoon aan me aller liefste omaatje (Dien) in de hemel. Wat zal je trots zijn daar boven’, schrijft Dave bij een foto waarop Jazzlyn haar zoontje in haar armen heeft.



Op een ander filmpje dat Dave deelt, is te zien hoe hij zijn tranen niet kan bedwingen. ‘P.s op het filmpje lijkt het of ik moet huilen maar is niet zo’ grapt Dave onder zijn bericht.