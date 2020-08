David Beckham in gesprek over documentaire

David zou enthousiast zijn geworden over het idee nadat hij de docureeks The Last Dance had gezien, waarin basketballer Michael Jordan centraal staat. Een insider weet aan de krant te melden dat de serie zoals David hem voor ogen heeft vooral gaat over zijn leven na zijn profcarrière, met de nadruk op de voetbalclub die hij oprichtte in Florida, Inter Miami CF. ,,Maar het zal ook over zijn privéleven gaan, want daar is zoveel interesse in.”



Mogelijk zullen de camera’s ook draaien bij het huwelijk van oudste zoon Beckham, die vorige maand zijn verloving aankondigde. Volgens de Daily Mail willen David en Victoria zo snel mogelijk een datum prikken voor de bruiloft om er zeker van te zijn dat prins Harry en zijn vrouw Meghan erbij kunnen zijn. De Beckhams hebben een goede band met het Britse koningshuis; David en Victoria waren op de bruiloft van zowel prins William en Kate, als die van prins Harry en Meghan.