David Harbour toch te zien in vierde reeks Stranger Things

1.672.000 kijkers zien ‘geïrri­teer­de en vermoeide’ Chantal in The Voice

11:51 Chantal Janzen was gisteravond tijdens de tweede liveshow van The Voice of Holland niet op haar best. Dat stelde een bezorgd deel van de 1.672.000 kijkers op sociale media. De presentatrice zou volgens het thuispubliek niet lekker in haar vel zitten en snel op haar teentjes getrapt zijn. ‘Ik wil #Chantal een aai over der bolleke geven, ze is zo niet zichzelf (nouja, de versie die ik van haar ken)', is een greep uit de reacties.