Davina Michelle en Trijntje Oosterhuis juryleden in We Want More

De vijf juryleden representeren allemaal verschillende muziekgenres, want in de nieuwe tv-show zijn alle muziekstijlen welkom. De hoofdprijs van We Want More bedraagt 100.000 euro, de tweede plaats is goed voor een bedrag van 25.000 euro en voor de derde plek ligt 10.000 euro klaar. De winnaars mogen het prijzengeld vrij besteden en zitten niet vast aan een platencontract.



De auditierondes van We Want More lopen nog tot 15 januari. Als de kandidaten tijdens de auditieronde vier van de vijf juryleden weten te overtuigen, mogen ze door naar de volgende ronde. Kandidaten mogen tijdens de audities niet verslappen, want tot het einde van de auditie mogen juryleden hun stem ook weer intrekken.