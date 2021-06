Davina Michelle wil nog niet naar het Eurovisie Songfestival

Luizenmoe­der-film pas eind juli in de bioscopen

31 mei Het langverwachte filmvervolg op hitserie De Luizenmoeder is vanaf 28 juli in de Nederlandse bioscopen te zien. In eerste instantie was het de bedoeling dat de film al eind juni zou gaan draaien. Maar distributeur Dutch FilmWorks heeft toch besloten de release een maand te verplaatsen.