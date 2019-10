Davina Michelle wil ‘pop met een bite’ maken

Dit verwacht je hier niet, in een loods op een bedrijventerrein aan de rand van Dordrecht: een complete studio van zangeres Davina Michelle en haar productieteam (‘ook mijn band’). ,,Rechts van ons zit een meubelmaker, links een zaak met benodigdheden voor kappers. Zij vinden alles prima, wij kunnen hier zo veel herrie maken als we willen. En de hoogte van de loods schijnt voor de akoestiek heel fijn te zijn. Maar je moet me er niet op pakken hoe dat exact zit.’’



Hier wordt hard gewerkt: volgend jaar moet haar debuutalbum uitkomen en op donderdag 26 maart 2020 geeft ze een concert in AFAS Live in Amsterdam. De kaartverkoop begint vandaag. ,,Ik wil daar echt iets neerzetten, de mensen laten zien en horen wie ik echt ben. Op mijn album en in AFAS Live zal je horen dat ik het liefst pop met een randje maak, met een bite. In het Engels.’’



Voor een promotievideo keek ze onlangs rond in de lege AFAS Live en zag daar foto’s hangen van de concerten die Dua Lipa en Jessie J er gaven. Ze raakte overweldigd door het gevoel dat zij in hun voetsporen treedt.