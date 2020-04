Davina Michelle zit Adele op de hielen na evenaren Shakira qua tijd op één in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 17. In de lijst zien we drie binnenkomers, acht zittenblijvers, twaalf stijgers en zeventien zakkers

Toosie Slide

We hebben Drake al eventjes moeten missen in de Top 40. De man van de nummer 1-hits One Dance en In My Feelings stond in 2018 voor het laatst in de lijst met Mia, de track die hij met Bad Bunny maakte. De rapper heeft met zijn nieuwste nummer weer een hype te pakken want Toosie Slide ging eerder deze maand al viral op TikTok. Drake vroeg danser en influencer Toosie om een dansje te maken op zijn track en het resultaat mag er zijn. De 13e Top 40-hit van Drake is op nummer 23 de hoogste nieuwe.

Break My Heart

Wat met haar vorige 11 Top 40-hits lukte weet Dua Lipa nu ook te flikken met Break My Heart; ook die track staat nu in de top 10. De Britse zangeres heeft nu dus met al haar twaalf hits in de top 10 gestaan. Hotter Than Hell en No Lie deden het dan eigenlijk het slechts want die kwamen niet verder dan nummer 10. En op die plek komt deze week ook Break My Heart terecht.

Blinding Lights

Net als vorige week staat Saint Jhn met Roses op nummer 3. Een plekje hoger zien we The Weeknd. Blinding Lights stond al 8 weken op nummer 1 en deze week noteren we een achtste keer op nummer 2. Blinding Lights heeft nu al zoveel punten weten te verzamelen dat het vanaf deze week de grootste hit van de Canadese zanger is geworden. Tot deze week was dat Can’t Feel My Face, de hit die in 2015 totaal 29 weken in de Top 40 stond. Blinding Lights staat nu voor de 20e week in de lijst en blijft zitten op nummer 2.

17 miljoen mensen

De opmars van Davina Michelle is niet te stuiten. Op 20 oktober 2018 maakte ze haar debuut in de Top 40 en vanaf nu hoort ze bij de 40 meest succesvolle Nederlandse acts aller tijden. Deze week staat ze ook nog eens voor de 18e week op nummer 1 en met die prestatie evenaart ze nu Shakira. Slechts twee zangeressen hielden het langer vol op nummer 1 – Adele stond er 19 weken en Madonna totaal 22 weken. 17 miljoen mensen, haar duet met Snelle, is voor de vierde week de grootste hit van ons land.