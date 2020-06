Dax Hovius (15) grote winnaar van The Voice Kids

Tijdens de finale, die vanwege de coronacrisis woensdag al was opgenomen met slechts een handvol publiek, zong de jonge zanger, gitarist en pianist eerst het nummer Nice to meet ya van Niall Horam. Het tweede nummer, What I like about you van The Romantics, zong hij samen met zijn coach Sanne Hans (Miss Montreal). Voor de uitslag moesten de vier finalisten wachten tot vandaag. Kijkers konden tijdens de uitzending van The Voice Kids en tijdens Beau nog hun stem uitbrengen.