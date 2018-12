De 10 om te zien tijdens de kerstdagen

kijktipsWat?! Een eerste en tweede Kerstdag zónder de originele Home Alone?! Vooruit, SBS 6 zendt de twee vervolgdelen uit en die zijn als behang nog best te pruimen, maar klappers zijn het niet. Gelukkig alternatieven zat op televisie en video on demand. Deze website gidst je door het aanbod, met zowel inkoppertjes als enkele interessante outsiders.

De Wilde Stad

Na De Nieuwe Wildernis verkende natuurfilmer Mark Verkerk de fauna van onze hoofdstad. Met kat Abatutu als onze gids (en de stem van Martijn Fischer) komen we op plekken die we doorgaans over het hoofd zien. Wat de dierenparade betreft: denk aan in slow motion vallende eendjes, verdwaalde kreeften, een valk die muizen spiest op het ABN Amro-logo en een paddenorgie. En die beelden zijn, zonder overdrijving, van BBC-niveau.



Eerste Kerstdag, 18.25 uur, NPO 1

Love Actually

Home Alone een keertje overslaan, vooruit. Maar Love Actually? Deze mozaïekfilm uit 2003 kreeg in de loop der jaren onterecht het imago van een mierzoete tranentrekker. Ja, onvervalst melodrama genoeg (Colin Firth met een stoet Portugezen richting zijn liefje is op het randje). Maar ook de schaduwkanten van de liefde komen aan bod. Emma Thompson zien huilen, is nog altijd een van de meest hartverscheurende momenten uit de moderne filmgeschiedenis.



Eerste Kerstdag, 20.30 uur, Net 5

Bijzondere Dagen in Nederland

Gezellig, een reportage over een Rotterdams ziekenhuis met de kerst! Over de grote problemen in de zorg: over beddentekorten, dure medicijnen, oeverloze bureaucratie en pgb-ellende? Nee, bezwoer regisseur Sacha Vermeulen recent op deze website. Haar documentaire kan worden vergeleken met Love Actually, maar dan zonder acteurs. Er wordt gelachen, gehuild, geboren en gestorven, maar de toon is altijd hoopvol.



Eerste Kerstdag, 21.45 uur, NPO 1

All You Need Is Love Kerstspecial

Robert ‘Dr. Love’ ten Brink is met kerst even onmisbaar op tv als Mariah Carey op de radio. Of à la de versierde boom, de krans aan de deur en brandende kaarsen op de schouw: zonder zou het onnoemelijk kaal zijn. De jaarlijkse RTL 4-evergreen fungeert tevens als thermometer. Hoe cynisch ben je inmiddels van alle oorlogen, terrorismedreigingen en natuurrampen? Wie het niet droog houdt bij alle emotionele herenigingen, is nog kerngezond.



Eerste Kerstdag, 22.15 uur, RTL 4

Top 2000 a Gogo

Kerst staat voor veel mensen synoniem aan de aftrap van de Lijst der Lijsten: de Top 2000 van Radio2. Matthijs van Nieuwkerk en ‘Don Leo’ Blokhuis delen de komende dagen op tv mee in de feestvreugde en analyseren de lijst, met eerst een ‘best of’ en vervolgens een nieuwe reeks. Roxeanne Hazes is een van de kandidaten. Zou ze zich in déze quiz revancheren na haar massaal uitgelachen optreden in De Slimste Mens?



Eerste Kerstdag om 20.40 uur en Tweede Kerstdag om 19.25 uur, NPO 3

De Laatste 24 Uur

René Froger heeft nog maar 24 uur te leven…hypothetisch dan. Hoe wil de volkszanger die laatste dag invullen? Nog ergens naartoe gaan? Het bijleggen met mensen? Een soort Christmas Carol van Charles Dickens dus, met Froger als Ebenezer Scrooge en - houd je vast - Bert van leeuwen als de geest van zowel het verleden, heden en de toekomst. Een moment van bezinning en dat is deze dagen best welkom tussen alle schranspartijen door.



Tweede Kerstdag, 21.35 uur, NPO 1

The Princess and the Frog

Er zijn genoeg andere films op tv, maar daar zit een hoop kleffe hap tussen (Het Verlangen met Chantal Janzen, Gooische Vrouwen 2…iemand?). Een mooie gelegenheid om deze zeer onterecht geflopte Disney-animatie uit 2009 te (her)ontdekken. Met een stoere zwarte prinses, het kleurrijke New Orleans van de jaren 30 als decor, een stevige dosis Bugs Bunny-achtige humor en een wervelende jazzy soundtrack van Randy Newman.



Tweede Kerstdag, 11.30 uur, BBC 1

Nailed It!

Het Netflix-bakprogramma waar niemand het over heeft. Jammer, want dit is een heerlijke parodie op het genre. Zeer geschikt ook voor mensen die Heel Holland Bakt een tikkeltje wee vinden. De gimmick: deze deelnemers vinden zichzelf geweldig in de keuken, maar weten amper hoe de oven voor te verwarmen. Bij elke opdracht moeten ze een professionele, rijk gedetailleerde taart namaken. De resultaten zijn hilarisch. De ideale remedie tegen de kerststress. Verslavend!



Nu op Netflix

Paddington

Laat dit dan de nieuwe vaste filmprik worden met kerst. Deze verrukkelijke familiefilm over ’s werelds beroemdste beer (oké, op Winnie de Poeh na dan) tovert een glimlach op het gezicht van zelfs de grootste azijnpisser. Wie bang is voor een kinderlijke bedoeling, zal worden verrast door de geraffineerde humor en satirische elementen. Paddington houdt namelijk het Britse volk een spiegel voor. En Nicole Kidman is zalig als Cruelle De Vil-achtiger schurk. Deel twee is nóg leuker, maar die moet nog ergens op een VOD-platform verschijnen.



Nu op Videoland

Arrival