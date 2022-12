De Backstreet Boys jagen met hun plaat de visite deze kerst al voor de ijstaart weg

Ruim 4,4 miljoen tv-kij­kers zien Argentinië wereldkam­pi­oen worden

De finale van het WK voetbal tussen Argentinië en Frankrijk is gisteren door meer dan 4,4 miljoen mensen bekeken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). De live-uitzending op NPO 1 was daarmee het best bekeken programma van de dag en werd bijvoorbeeld beter bekeken dan programma’s als Heel Holland Bakt of het NOS Journaal van 20.00 uur, die primetime in de avond werden uitgezonden.

