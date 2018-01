De beste liefdesfilms die je nú kunt streamen

Vandaag is het LoveSunday: dé dag van het jaar waarop singles in Nederland massaal online op zoek gaan naar een nieuwe liefde. Voor wie zin heeft om eventjes weg te zwijmelen bij een heerlijk liefdesverhaal, hebben we een selectie gemaakt van liefdesfilms die nu te streamen zijn. Perfect voor een mistroostige zondag.

Soof

Soof, innemend gespeeld door Liesbeth Visschedijk, is bijna 40 en heeft ogenschijnlijk een perfect leven. Een gezinnetje, haar eigen cateringbedrijf en een mooie woning. Maar haar huwelijk met Kasper (Fedja van Huêt) raakt in een sleur. Deze romantische komedie is de Nederlandse evenknie van Bridget Jones en was in 2013 een grote bioscoophit. Niet gek, want net als Bridget is Soof aandoenlijk stuntelig, drinkt en rookt ze soms meer dan goed voor haar is en is ze ietwat aan de volle kant: voor veel vrouwen een herkenbaar en sympathiek personage. Soof is kortom een film die humor en romantiek perfect combineert. Een aanrader voor alle (single) vrouwen. Zowel het eerste als het iets minder geslaagde tweede deel zijn nu te streamen op Netflix.

Lees ook De ware liefde wacht vandaag op love sunday Lees meer

Four Weddings and a Funeral

Alweer 24 jaar oud, maar Four Weddings and a Funeral is een heerlijke romantische komedie met in de hoofdrol de eeuwig charmante Hugh Grant als verstokte vrijgezel Charles. De Brit bezoekt vaak bruiloften, maar vindt zelf maar moeilijk de ware. Zodra een leuke vrouw in zijn buurt komt, weet hij niets zinnigs uit te brengen. Totdat hij op een bruiloft de ongecompliceerde Amerikaanse Carrie (Andie MacDowell) ontmoet. Het kost hem nog een aantal bruiloften en een begrafenis om te beseffen dat ze de ware voor hem is. Four Weddings and a Funeral is dankzij de charismatische cast ook vermakelijk voor de nukkige kijker, die normaliter niets heeft met het genre. Te zien op onder andere Netflix.

P.S. I love you