De beste momenten van Hyacinth Bucket uit Schone Schijn

Harry en William gaan hofhouding opsplitsen

16:02 Prins William en prins Harry blijven hun hofhouding niet langer delen. Het is de bedoeling dat de twee broers hun koninklijke hofhouding binnen enkele weken opsplitsen, nog voordat Harry in het voorjaar vader wordt. Volgens een bron van The Sunday Times hadden beide broers dit al besloten voordat Harry in het huwelijk trad met Meghan.