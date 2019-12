‘De breuk aan de kinderen uitleggen is het moeilijkste gesprek dat ik ooit voerde’

Een donderdag in september van dit jaar. In Villa Arena, de woonboulevard in Amsterdam, is Roel van Velzen op zoek naar een bank. Het is vijf maanden nadat hij en Marloes besloten te scheiden na een relatie van twintig jaar. Zonen Laut en Boaz zijn dan zes en vijf jaar.



Ze zijn er nu niet bij als Van Velzen door Villa Arena slentert en daar denkt een keuze gemaakt te hebben. ,,Zestien weken levertijd’’, zegt de verkoper, en de muzikant schrikt. ,,Met een beetje pech zit je met Sinterklaas nog op klapstoeltjes, dacht ik. Ik werd bijna depressief. Zag om me heen allemaal verliefde stelletjes, hand in hand lopend en wegdromend bij een nieuw begin. Ik werd boos, verdrietig, kreeg een gevoel van onmacht, zeker toen ik even later in m’n eentje zat te eten.’’



Van Velzen is die avond amper aan zijn vegetarische wrap begonnen, als zijn mobiel afgaat. Het is Richard Kemper. ,,Hey man, we zouden toch nog een ritje maken in mijn cabrio. Heb je vanavond tijd?’’ Die avond zitten ze in Noordwijk aan de wijn, en schetst Van Velzen zijn treurige middag, maar is er ook ruimte voor een lach. ,,We zeiden tegen elkaar: dit leek wel een filmscène. Het luchtte enorm op erover te praten. Eigenlijk is die avond de podcast ontstaan.’’



Met diezelfde Kemper ontvouwt Van Velzen aan het begin van dit jaar ideeën voor een tour. Op een middag in maart in Parnassia aan Zee, een strandtent in Bloemendaal, lijkt alles in kannen en kruiken. Toch gaat een paar uur later een streep door de plannen. ,,Die avond besloten Marloes en ik uit elkaar te gaan. Ik ben een dag later naar mijn moeder gereden en heb vervolgens Richard ingelicht. Ik was thuis nodig.’’



Roel en Marloes kunnen elkaar, zo omschrijft hij, ‘dan al een tijd niet bereiken’. ,,Het glipte door onze vingers.’’ Van opgeven willen ze lang niet weten. Roel en Marloes gaan in therapie. Dat biedt veel inzichten, maar geen vertrekpunt om samen verder te gaan. ,,Ik heb zo veel geleerd over mezelf. Meer communiceren, durven uitzoeken wat je voelt. Ik heb lang gedacht: dat komt wel weer goed. Maar je moet aan de slag. Mijn nichtje, tien jaar jonger dan ik, is onlangs getrouwd. Ik heb met de gedachte gespeeld haar alvast relatietherapie te geven. Niet als waarschuwing, maar meer omdat ik denk dat het je relatie sterker kan maken. Als een soort apk-keuring van je relatie.’’