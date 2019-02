De docu die je blik op Michael Jackson verandert

Advocaat: Tweede expliciete seksvideo opgedoken van R. Kelly

25 februari Er is nog een tweede expliciete video waarin te zien is dat de Amerikaanse r&b-zanger R. Kelly een minderjarig meisje seksueel misbruikt. Dat meldt advocaat Michael Avenatti, die de belangen van een slachtoffer behartigt, via Twitter. Op de nieuwe tape uit 2000 is volgens de jurist dezelfde vrouw te zien die ook in een eerdere video uit 1999 voorbij kwam.