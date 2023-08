De eerste kriebels in B&B vol liefde: ‘Die klik die ik zocht, heb ik eindelijk gevonden’

Na ruim vijf weken zijn ze daar eindelijk: de eerste contouren van verliefdheid in B&B vol liefde tekenen zich af. In de uitzending van dinsdagavond vertelt Joy, ‘kriebels in zijn buik te voelen’.

Zijn potentiële liefdespartner is fashionstylist Dani, die nog maar net gearriveerd is in Malaga. ,,Er zijn heel wat momentjes geweest dat ik heel diep oogcontact had met Dani”, bekent de B&B-eigenaar. ,,Als ik heel eerlijk ben, heb ik best wel kriebels in mijn buik. Het is voor mij een heel erg confusing proces. Maar die klik die ik zocht, heb ik eindelijk gevonden.”

Dani, en met haar ook Elise, zijn net neergestreken in Malaga, waar Babette en Esra zijn vertrokken. Eerder pakten ook Zoë en Nathalie hun koffers. Het duurde even voordat de vlinders het programma binnen fladderen. Bij de acht B&B-eigenaren was Cupido tot op heden nog niet verschenen.

Op Mount Joy lijkt de liefde wel te ontluiken, want ook Dani is gecharmeerd van Joy. Hij wordt ‘eigenlijk steeds leuker’. ,,Ik wil nu nóg meer van hem weten”, zegt de kandidaat die tegelijk ook een beetje schrikt van zijn opvattingen. Joy wil een ondernemende vrouw, maar ook een zorgzame. Hij spiegelt zich aan grote ondernemers. ,,Zij hebben een zorgzame vrouw die goed voor het huis zorgt en voor een warm welkom, dat vind ik ook belangrijk. Maar ja, kun je die twee personages in één vrouw vinden?” stelt Joy die ‘altijd in zijn gedachten had voor zijn dertigste kinderen te krijgen’ en die kinderen niet naar school te willen doen, maar in een ‘community te laten opgroeien’. ,,Hoe het systeem in elkaar zit, daar sta ik niet achter.”

Dani knippert even met haar ogen over het voorgenomen snelle vaderschap (‘Dat schrikt me af, daar moeten we het nog maar even over hebben’) en de school. ,,Ik vind onderwijs heel belangrijk dus ik zou mijn kind wel naar school sturen.”

