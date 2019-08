Hoe word je een radiostem?

,,Ik was net 20, redacteur bij de NOS en de nieuwslezers hadden altijd wel een mening over de teksten die ik schreef. ‘Het bekt niet lekker, Joeri!’ Dus deed ik zelf eens een stemmentest om me beter in mijn collega’s te verplaatsen. ‘Ergens achter dat licht Westfriese accent, zit eigenlijk wel een nieuwslezer verstopt’, was het commentaar. Had ik nooit bij stilgestaan! De eerste twee jaar klonk ik nog als een robot, maar langzaamaan ontwikkelde ik een eigen stijl en werd ik steeds losser. Nu ben ik te horen in Met het oog op morgen, Vroege Vogels, Nieuws&Co en De Wild in de Middag.’’



Hoe vaak word jij herkend op straat?

,,Nooit! Ik heb ook niet zo’n opvallende, mooi lage stem als bijvoorbeeld mijn collega Carmen Verheul. Ik vroeg bij de bakker ooit eens om een paar croissantjes, toen een vrouw zich omdraaide en riep: ‘Hey, die stem ken ik!’ Eindelijk, dacht ik. Eindelijk een keer herkend! Zegt ze vervolgens: ‘Jij klinkt precies als een goede vriend van mij...’’’



Waarom heb jij eigenlijk een geschikte stem?

,,Ik heb een heel heldere stem, een die niet wegvalt in de bas van de radio. Ik kom altijd boven de ruis uit, als je bijvoorbeeld in de file staat en je autoraam is open. Verder moet je begrijpen wat je leest. Als je de klemtoon legt op ‘Amerika’ en vervolgens heb je het over ‘de Verenigde Staten’, moet je dat niet óók nog eens accentueren. Je hebt het immers al gezegd, snap je?