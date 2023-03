De ‘jonge versie’ van actrices wordt vaak gespeeld door één meisje: wie is Mckenna (16)?

Als Hollywood de ‘kindversie’ van een actrice nodig heeft, bellen ze al tien jaar Mckenna Grace (16). Met zo’n vijftig films en series op haar cv heeft ze typisch een gezicht dat je herkent, zonder meteen te weten waarvan. Onlangs maakte ze haar debuut als popster en vertelde ze over een geheim dat ze jarenlang meedroeg. Wie is dit meisje?

Een bekend gezicht

Het grote publiek herkent Mckenna waarschijnlijk van de hitserie Designated survivor, waarin ze de dochter speelde van president Tom Kirkman, een rol van Kiefer Sutherland. Of je kent haar gezicht van de tientallen rolletjes in grote films en series als The handmaid’s tale, CSI, Young Sheldon en Independence Day: resurgence.

Opvallend vaak speelt Grace de jonge versie van hoofdpersonen, zoals met Margot Robbie in de film I, Tonya en Brie Larson in Captain Marvel. Wie de volwassen actrice ook is, met Mckenna heb je altijd de juiste casting, grapte iemand in deze virale tweet:

Een ‘vreselijke’ operatie

Mckenna speelde ook in de film Ghostbusters: afterlife uit 2021. Tijdens de opnames droeg ze een korsetachtige beugel van hard plastic, waar ze tot voor kort nooit over sprak. Die was bedoeld om haar ruggengraat te ‘corrigeren’, omdat ze scoliose heeft: een aandoening waarbij de wervelkolom draait en krom groeit.

Toen haar ruggengraat in een hoek van 47 graden kwam te staan, was een operatie onontkoombaar. Anders wordt de hoek elk jaar een graad ‘ernstiger’. ,,Over twintig jaar was ik dan de 60 graden gepasseerd en zou het invloed kunnen hebben op mijn longen’’, zei ze tegen NME. Dankzij de succesvolle operatie staat haar rug nu in een hoekje van 6 graden.

,,Voor de eerste keer in mijn leven zijn mijn heupen gelijk en is mijn lichaam recht’’, aldus Grace, die zich aanvankelijk een beetje voor de aandoening schaamde en die probeerde te verbergen op de set. Ze kreeg de diagnose al op haar twaalfde. ,,Je moet rechtop staan’’, zeiden regisseurs steeds. Later meldde ze het toch. ,,Zo konden we ervoor zorgen dat mijn kleding niet verraadde dat mijn ene hand veel hoger hing dan de ander.’’

Verkracht in serie

Hoewel Grace pas 16 jaar is, speelde ze de laatste jaren rollen met gitzwarte verhaallijnen. In The handmaid’s tale werd haar personage zwanger na een verkrachting. Dat is altijd naar, maar heeft bij een kind extra lading. Mckenna merkt dat haar lichaam soms ‘denkt’ dat ze de nare dingen echt meemaakt en moet zichzelf dan geruststellen, maar ze vindt het niet erg zulke rollen te spelen.

,,Als we het zo ongemakkelijk vinden dat ik deze scènes speel, waarom doen we dan niets voor de jonge vrouwen die dit echt doormaken?’’ zei ze tegen The Hollywood reporter. ,,Dramatische rollen geven mij als actrice de meeste voldoening, en ik vind het belangrijk verhalen om te vertellen. En ik ben op die manier deel van iets dat groter is dan ikzelf.’’

Geen ‘nepobaby’

Grace is, anders dan menig jonge ster, niet het kind van beroemde ouders die haar een zetje hebben gegeven. Haar vader is orthopedisch chirurg, haar moeder werkte ook in de medische wereld voordat ze een soort coach voor haar dochter werd. Mckenna, opgegroeid in Texas, kreeg als kind zelf de droom om Shirley Temple achterna te gaan, zoals ze zelf zei. Ze ging op acteerles en was verkocht, op haar vijfde speelde ze in haar eerste commercial.

Een serieuze popster

Tijdens de coronapandemie maakte ze werk van haar andere liefde: muziek. Ze schrijft haar eigen liedjes, vaak op de ukelele, geïnspireerd door de half-Nederlandse Grace VanderWaal, die in 2016 America’s got talent won. Mckenna’s muziek, typische tienerpop over gebroken harten, doet denken aan Avril Lavigne en Olivia Rodrigo. Het is geen zijproject in de luwte: meerdere van haar clips zijn meer dan 1 miljoen keer bekeken.

De kersverse popster blijft ook acteren, beloofde ze. Vorig jaar speelde ze in de miniserie A friend of the family, een bijzonder moment. Voor het eerst speelde iemand de jongere versie van háár personage. ,,Eindelijk: het meisje dat de jongere versie speelt van elke witte vrouw in Hollywood heeft haar eigen jongere versie. Kijk me gaan!’’

