‘De kandidaat Nielson leverde me een naaistreek, maar ik vind hem als artiest top’

evelien de bruijnEvelien de Bruijn zagen we afgelopen weekeinde nog in tranen tijdens haar veelbesproken exit bij Wie is de Mol? Inmiddels straalt de Hart van Nederland -presentatrice weer, vooral vanwege haar nieuwe job als nieuwslezer bij Gerard Ekdom op Radio 10.

Het is nog niet eens zo lang geleden dat Evelien de Bruijn (44) zich onverwacht genoodzaakt voelde op te stappen bij omroep WNL waarvoor ze drie jaar lang ’t Wordt Nu Laat presenteerde op NPO Radio 2. Hardnekkige verhalen dat ze plotseling een fors deel van haar salaris moest inleveren, wil ze niet heel expliciet bevestigen.



,,Bert Huisjes (WNL-baas, red.) wilde ineens andere afspraken dan we hadden en kwam met een financieel voorstel waarbij ik dacht: dat gaat hem niet worden op deze manier. Wij kwamen elkaar in onze wensen totaal niet tegen.’’ Veel dieper wil ze er niet op ingaan. ,,Dit was eind december, maar ik zie het al als een gepasseerd station.’’

Niet ‘uitgetelevisied’

In haar nieuwe job, per 25 februari, is ze nieuwslezer van Gerard Ekdom in de ochtenduren op Radio 10. Ze werd er kort na haar vertrek bij WNL voor gevraagd door Talpa Radio-directeur Marc Adriani. Hij zocht naar een vervanger voor Lot Lewin, die straks met zwangerschapsverlof gaat. De Bruijn klikte naar eigen zeggen meteen met Ekdom, die haar kende uit hun gezamenlijke tijd bij 3FM.

Quote Ach, je bent weleens moe. Klagen lijkt me niet terecht met zo’n beetje de mooiste com­bi-baan van mijn leven Evelien de Bruijn

,,Ik ben nog lang niet ‘uitgetelevisied’, want ik vind het medium geweldig, maar met de radio wil ik het bejaardenhuis in’’, aldus De Bruijn die ook Hart van Nederland op SBS 6 blijft presenteren. Voortaan (tot Lewin terugkeert bij Ekdom, red.) wel alleen op vrijdag- en zaterdagavond. ,,Ja, het is best veel. Maar ik ben altijd retegedisciplineerd geweest. Ach, je bent weleens moe. Klagen lijkt me niet terecht met zo’n beetje de mooiste combi-baan van mijn leven.’’

Joker

De zaterdagavond die ze sowieso overslaat, is die van 9 maart, de grote finale van Wie is de Mol? De Bruijns exit van afgelopen weekeinde is een nu al legendarisch moment in de lange historie van de tv-evergreen. Opponent Niels Littooij alias zanger Nielson, stal ongezien een joker uit haar tas waarna ze het spel huilend moest verlaten.



,,Dat het een memorabel moment zou worden, realiseerde ik me al toen ik daar in zo in tranen was. Ik dacht: dit gaat onder kijkers een venijnige discussie worden. En ik zou liegen als ik zeg níet gevleid te zijn door alle support. Ook op straat word ik er constant op aangesproken. ‘Ik vind het zó erg voor je!’, zeggen ze dan. Ik zou het spel zelf ook nooit zo hebben gespeeld.’’



Ze herinnert zich evengoed de eerste uitzending van het huidige Mol-seizoen toen de volledige groep weer bij elkaar kwam om samen de aflevering te kijken. ,,Er stond wel even zo’n enorme olifant in de kamer. Dat ijs was uiteraard snel gebroken. De kandidaat Niels heeft me een naaistreek geleverd, maar ik vind hem als artiest geweldig. Ik kan verdorie niet anders dan hem vastpakken en er om lachen.’’