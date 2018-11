De liefde bloeit op bij trucker Rob

Rob (34) maakt kennis met drie dames. Jessica (27) is een systeemspecialiste, Karin (33) heeft een kantoorbaan bij de NS en alleenstaande moeder Chantal (39) maakt schoon in een hotel. Ze begint vroeg, waardoor ze ook weer tijdig bij haar zoon (11) en dochter (8) kan zijn. Zij weten overigens niet dat mama meedoet aan het datingprogramma met vrachtwagenchauffeurs. Rob: ,,Dat zien ze straks vanzelf op internet?’’ Chantal: ,,Zoiets, ja.’’



Bij alle dates van Rob is er minstens van één kant chemie. Met Chantal gaat hij naar de kinderboerderij, Jessica kiest voor een boswandeling en Karin verleidt Rob tot een uurtje Netflixen met popcorn. Bij wie voelt Rob, die begon met een groepsdate met zijn drie kandidates, kriebels? Anders dan Chris, die bij geen van zijn vrouwen de klik voelde, lijkt Rob wel te slagen in zijn missie. ,,Ik word er wel blij van’’, zegt hij na een van de dates. En na een andere: ,,Ik vind haar lach heerlijk om naar te kijken.’’



Vrijdag spreekt de 1,97 meter lange trucker uit IJsselstein het verlossende woord tijdens de kentekenceremonie. Dan geeft Rob aan presentatrice Gwen van Poorten de kentekenplaat met de naam van de vrouw met wie hij op herhaling wil.