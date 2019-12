De liefde tussen Leonard Cohen en Marianne is een van de mooiste uit de geschiedenis

Meeste Golden Glo­be-nominaties voor Marriage Story

9 december De film Marriage Story maakt in januari de meeste kans op een Golden Globe. De Netflix-film is genomineerd in zes categorieën, zo werd vandaag bekendgemaakt. The Irishman en Once Upon a Time... in Hollywood hebben vijf kansen op een award en Joker en The Two Popes volgen met ieder vier nominaties.