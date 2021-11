‘De maanlanding in scène gezet? Dít was pas een complot bij Robinson’

Wie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen kijkt in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks terug op Expeditie Robinson in drie thema’s honger, held & hartzeer.

Honger

Ze had nog nooit géén taart gegeten op haar verjaardag. Britte Lagcher had zich dagenlang verheugd op deze dag. Ze had zelfs wakker gelegen de nacht ervoor. Is het al dag? Mocht ze er al uit? Ik moest aan mijn dochter denken die ook nog steeds (ze is 19) wekenlang de dagen aftelt. Als ik Britte zo hoor - ‘Ik ben 32 geworden, maar op mijn verjaardag ben ik een kind van 6’- gaat dat hier ook nog een tijdje zo door. Wat een feest was het om Britte te zien. Hoe ze toegezongen werd, hoe ze danste en juichte toen ze verrast werd met taart. En hoe ze daarna alvast een kiwi en stukje brownie wegsnoepte. En hoe ze, als klap op de vuurpijl, een stuk weggaf aan presentatoren Kaj Gorgels en Nicolette Kluijver. Top!

Volledig scherm © Mark Reijntjens

Held

Het is een vreemde expeditie die veel vragen oproept. Waarom stemde Yuki (winnaar van de proef) nu niet mee en kon Sandra dat vorige week wel? Waarom kreeg Britte nu wel een zwarte stem (als verliezer) en Rob Geus vorige week niet? Hoe het ook zij: mijn vrees werd bewaarheid. Wietze de Jager ging zelf naar huis. Weg heldenrol. Oorzaak: heimwee. De radio-dj somde de dingen op die ‘allemaal gelukt’ waren: het winnen van een proef, vuur maken, ‘je tot op het bot vervelen’, de samensmelting en het diner halen. Hij was erachter gekomen dat de kleine dingetjes in het leven hem gelukkig maken. ,,Met je kinderen in de bakfiets naar de speeltuin gaan en een ijsje eten.” Zijn tranen ontroerden, zeker, maar irriteerden ook. Eerst stoer plotjes bedenken, mensen wegstemmen en als het erop aan komt, afhaken. Alsof je een WK speelt en in de kwartfinales het veld afloopt. Foei!

Hartzeer

Jan van Halst vertelde me laatst dat hij de deur (met de namen) van het ‘hotel’ op Winnaarseiland graag naar huis wilde halen. ,,Lijkt me zo’n mooi aandenken.” Die is hem gegund. ‘Wie stopt Robinson-Jan?’ kopte ik vorige week. Jan was de Robinson-die-alles-kon. Bouwen, puzzelen, proeven winnen. Toch ging het mis op de spannendste Eilandraad van dit seizoen. In zijn olijke gezicht bleven de pretoogjes glinsteren, maar zijn sporthart bloedde. Wat had ik met hem te doen. Sympathieker vind je ze niet op een eiland. En net als Loek Peters vorige week: iemand die zijn verlies groots draagt (‘Dit is geniaal gespeeld’). Als een winnaar. Aan de andere kant: een échte winnaar voelt nóg beter aan wat er speelt. Die weet: je moet oppassen als je sterk bent. Jan tuinde erin en hoe! De maanlanding in scène gezet? Vaccins die stiekem chips zijn? Het coronavirus als ontsnapt biologisch wapen? 5G? Vergeet ze allemaal, dít was pas een complot. Met Yuki als meesterbrein. Jan zelf vond dat stemmen ‘een lelijk onderdeel van het spel’. Niet eens! Dit is juist het mooiste deel. Anders kunnen we net zo goed naar een toneelstuk van Robinson Crusoë gaan kijken.

Volledig scherm Britte deelt taart uit. © RTL 4

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: