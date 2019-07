De magie van een kijkcijferhit: senioren en hun caravans in We zijn er bijna!

Dit is de man die het Eurovisie Songfesti­val 2020 in goede banen moet leiden

6:00 Dit is hem, dé grote baas van het Eurovisie Songfestival in Nederland: Sietse Bakker (35). Over álles wordt grondig nagedacht. ,,Waar wij om moeten lachen, valt in Letland misschien verkeerd.’’