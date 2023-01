De Mallemolen-zangeres Heddy Lester (72) overleden

Zangeres en actrice Heddy Lester is zondagavond op 72-jarige leeftijd overleden. Lester, die namens Nederland in 1977 deelnam aan het Eurovisie Songfestival met het nummer De Mallemolen , overleed thuis in haar huis in Amsterdam aan de gevolgen van blaaskanker.

Haar broer, zanger Frank Affolter, maakte dinsdag het nieuws van haar overlijden bekend in De Telegraaf. ,,Ze heeft enorm gevochten tegen de ziekte”, zegt hij. ,,Aanvankelijk leek het de goede kant op te gaan, tot enkele weken geleden bleek dat de kanker ook haar lever had aangetast. Toen is het opeens heel snel gegaan.”

Met De Mallemolen, geschreven door Frank Affolter en tekstschrijver Wim Hogenkamp, behaalde Heddy op het Eurovisie Songfestival in Londen de twaalfde plaats. De Mallemolen werd geen grote hit, maar groeide door de jaren heen wel uit tot een klassieker. Diverse andere artiesten zoals Paul de Leeuw en Ruth Jacott hebben het liedje in hun repertoire.

‘Trouw aan zichzelf’

Songfestivalkenner en -commentator Cornald Maas reageert op Twitter op haar overlijden. ‘Voor haar bleef het Songfestival een buitenissig uitstapje, en lang wilde ze er niet veel over kwijt - intussen bleef ze, in haar muzikale ambities, altijd trouw aan zichzelf’.

Lester trad gedurende haar carrière veel op in het theater in samenwerking met haar broer Frank. In 2020 speelde ze nog in de film Groeten van Gerri, met Frank Lammers in de hoofdrol.

