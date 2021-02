De man achter Ding-a-dong: ‘In onze smoking sprongen we in het zwembad’

VIDEO Paris Hilton getuigt tegen kostschool: ‘Ik werd gekidnapt, naakt gefouil­leerd en opgesloten’

9 februari Paris Hilton (39) heeft gisteren in een rechtbank in de staat Utah een getuigenis afgelegd over haar ervaringen op haar oude kostschool, de Provo Canyon School. In de YouTube-docu This Is Paris onthulde de realityster vorig jaar dat ze in haar jaren op de school voor moeilijk opvoedbare tieners werd geslagen, gewurgd en opgesloten. Na de uitzending van het programma deelden meer oud-leerlingen, onder wie Kat von D (38), hun verhaal over misbruik op de school.