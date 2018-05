De meest spraakmakende koninklijke huwelijken aller tijden

1. De duurste trouwjurk

Koning Felipe van Spanje en Letizia (2004)

Volledig scherm Felipe en Letizia op hun trouwdag. De jurk van de voormalige journaliste kostte 8 miljoen dollar. © Belga

De jurk van prinses Diana (in 1981) werd geschat op 198.000 dollar en die van Kate Middleton (2011) op 514.000 dollar. Prijzen waarvoor je een uit de kluiten gewassen villa voor kan neerpoten, maar die bedragen verdwijnen in het niets bij de jurk van de Spaanse koningin Letizia. Toen de voormalige journaliste en nieuwsanker de toenmalige Spaanse kroonprins Felipe in 2004 het jawoord gaf, deed ze dat in een jurk van 8 miljoen (!) dollar. De jurk van de Spaanse ontwerper Manuel Pertegaz valt op door zijn dramatisch hoge kraag en een sleep van 4,5 meter. Haar man Felipe heeft een veel minder dure smaak, hij zorgde voor één van de goedkoopste verlovingsringen in de koninklijke geschiedenis. De ring van Letizia was 4.000 euro waard. Wie de duurste verlovingsring heeft, lees je hieronder.

Volledig scherm Letizia Ortiz Rocasolano toont haar 'goedkope' verlovingsring. © EPA

2. De duurste bruiloft

Sjeik Mohammed Bin Rashid al Maktoum & sjeika Hind Bint Maktoum Bin Juma Al Maktoum (1979)

Volledig scherm Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum en sheikha Hind Bint Maktoum © RV

De duurste bruiloft aller tijden vond plaats in, hoe kan het ook anders, Dubai. In mei 1979 trouwden daar sjeik Mohammed Bin Rashid en Hind Bint Maktoum. Het kostenplaatje bedroeg omgerekend 137 miljoen dollar en voor het huwelijk werd speciaal een stadion gebouwd om de 20.000 genodigden te ontvangen. Koningen, ambassadeurs en hoogwaardigheidsbekleders uit de hele wereld werden overgevlogen met 34 privéjets. Het duurste huwelijk uit de naoorlogse periode duurde zeven dagen, vijf daarvan werden uitgeroepen tot officiële feestdag. Om een idee te krijgen: op plaats twee en drie staan de trouwfeesten van Charles en Diana en Albert II van Monaco en Charlene Wittstock, voor respectievelijk 70 en 65 miljoen dollar.

Volledig scherm Charles en Diana trouwden in 1981, Charlene en Albert van Monaco 30 jaar later © Belga

3. De meest romantische koninklijke bruiloft

Wallis Simpson en Edward VIII van Engeland (1937)

Volledig scherm "Ik kan mijn taak niet volbrengen zonder de vrouw van wie ik hou aan mijn zijde", aldus de afgetreden koning Edward. © AP

Allemaal goed en wel, die hopen met geld, maar uiteindelijk draait het toch om ware liefde? De Britse koning Edward (1894-1972) deed zelfs troonsafstand om bij zijn geliefde Wallis Simpson (1896-1986) te kunnen zijn. Minder dan een maand na haar tweede scheiding, gaf de pas gekroonde Edward VIII te kennen dat hij met de Amerikaanse Wallis wilde trouwen. Hij kreeg een nee van de eerste minister. Een vrouw die twee keer gescheiden was, én Amerikaanse bovendien, dat zou het volk nooit accepteren. Waarop Edward geen andere optie zag dan afstand te doen van zijn troon. ,,Ik kan mijn taak niet volbrengen zonder de vrouw van wie ik hou aan mijn zijde", aldus de afgetreden koning. In 1937 trouwden ze in Frankrijk, waar ze ook hun hele leven bleven wonen. ,,We zijn erg gelukkig geweest", vertelde Wallis in een BBC-interview, ruim dertig jaar na hun trouwdatum.

4. De grootste 'schandaal'-bruiloften

Leopold III van België en Lilian Baels (1941)

Volledig scherm De kleine Maria-Esmeralda krijgt aandacht van halfbroer Boudewijn en moeder Lilian Baels. Leopold III bekommert zich om Marie-Christine. Achter hen de prinsen Albert en Alexander. © Photo News

Hier komen wel een aantal koninklijke huwelijken voor in aanmerking, maar laten we beginnen met de Belgische Leopold III (1901-1983). Toen de oorlog uitbrak in 1940, trok hij zich terug in het paleis van Laken en liet hij zijn oorlogvoerende bevolking weten dat hij hun smart deelde. Amper een jaar later trad hij echter in het huwelijksbootje met het bloedmooie burgermeisje Lilian Baels (1916-2002), die hem door zijn moeder was aangereikt om zijn gedachten te verzetten nadat zijn eerste vrouw Astrid was omgekomen in een auto-ongeluk in 1935. De bevolking sprak schande, maar het paar kreeg drie kinderen.

Volledig scherm Prins Leopold III en zijn eerste vrouw Astrid van Zweden op hun huwelijksdag. In 1935 overleed Astrid op tragische wijze in een verkeersongeval. © Getty Images

Topless realityster Sofia Hellqvist en prins Carl Philip van Zweden (2015)

Volledig scherm Sofia Hellqvist en prins Carl Philip van Zweden © rv

Het was liefde op het eerste gezicht toen de Zweedse prins Carl Philip (38) en 'Paradise Hotel'-finaliste Sofia Hellqvist (33) aan elkaar werden voorgesteld. ,,Mijn eerste indruk van hem was dat hij zo bescheiden was", vertelde de realityster op de Zweedse tv. De prins gooide bloemetjes terug: ,,Ik wist niet wat de magie van de liefde betekende tot ik Sofia leerde kennen. Nu weet ik hoe liefde een persoon kan veranderen." Kort na hun verloving kwamen foto's van Sofia boven water waarop ze topless met een python poseert. Ze lag er niet van wakker. ,,Ik heb er geen spijt van", zei ze. ,,Al die experimenten hebben me gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Al zou ik vandaag allicht niet dezelfde keuzes maken." Het koppel heeft twee kinderen, prinsjes Alexander (2) en Gabriel (7 maanden).

Mabel Wisse Smit en prins Friso (2004)

Volledig scherm Huwelijk van prins Johan Friso en Mabel Wisse Smit op 24 april op 2004. © Beekman, Martijn

Prins Johan Friso (1968-2013) kreeg geen toestemming van regering-Balkenende om met Mabel Wisse Smit (49) te trouwen. Reden: het koppel was niet helemaal eerlijk geweest over Mabels verleden. Als student zou zij immers een relatie hebben gehad met drugscrimineel Klaas Bruinsma, die in 1991 werd vermoord. Friso zette door, en dat kostte hem zijn plaats in het Koninklijk Huis. Mabel en Friso trouwden in 2004. Ze kregen twee dochters, Luana (13) en Zaria (11). Op 17 februari 2012 sloeg het noodlot toe. De prins raakte op skivakantie in het Oostenrijkse Lech bedolven onder een lawine. Hij overleefde, maar lag in coma. Door het zuurstoftekort waren zijn hersenen onherstelbaar beschadigd. Anderhalf jaar later, op 12 augustus 2013, overleed hij aan complicaties.

5. De drukst bekeken bruiloft

Prins William van Engeland en Kate Middleton (2011)

Volledig scherm Het huwelijk van Kate en William zorgde voor een boost van de Britse economie. © AFP

Een duizelingwekkende 2 miljard mensen vingen live een glimp op van het sprookjeshuwelijk van prins William (35) en burgermeisje Kate Middleton (36). Over de exacte cijfers bestaat discussie, maar van de 34 miljoen dollar die het huwelijk kostte was geen enkele dollar overbodig. De Britse economie, die op dat moment net als de rest van de Westerse economieën gebukt ging onder een financiële crisis, kende een totale stijging van meer dan 2 miljard pond. Dat allemaal dankzij de vier miljoen extra bezoekers die de UK de jaren daarop ontving. Niet slecht als bruidsschat, lijkt ons. Het huwelijk van Diana en prins Charles lokte in 1981 wereldwijd naar schatting 750 miljoen kijkers naar de televisie. Een onwaarschijnlijk hoog getal in een nog veel minder mondiale wereld.

Volledig scherm Diana en Charles op hun trouwdag in 1981 © AP

6. Hollywoodglamour

Actrice Grace Kelly en prins Rainier van Monaco (1956)

Volledig scherm Het huwelijk van Hollywood-ster Grace Kelly en Rainier van Monaco (1956) is misschien wel het meest tot de verbeelding sprekende uit de geschiedenis. © ullstein bild via Getty Images

Grace Kelly (1929-1982) was één van de populairste Hollywood-sterren van haar generatie toen ze in 1956 in het huwelijksbootje trad met prins Rainier van Monaco. Rainier had zes jaar lang een relatie gehad met de Franse actrice Gisèle Pascal, maar die kon hem geen opvolger schenken en dus mocht ze vertrekken. Grace was katholiek en dus aanvaardbaar als gemalin van Rainier. De hooggesloten kanten jurk van Grace, ontworpen door Helen Rose, is één van de meest iconische trouwjurken aller tijden. Speciaal voor de gelegenheid was er een bijpassende bijbel met parels ontworpen die mooi bij de bruidsjurk paste. De sleep, gemaakt van chiffon, was ook afgezet met duizenden parels.

In 1982 kreeg de Oscarwinnares een beroerte in haar Rover 3500. Ze verloor de controle over het stuur ter hoogte van La Turbie, op dezelfde kronkelige weg waarover ze reed als in de beroemde scène uit de Hitchcock-film 'To Catch a Thief', waarin ze de hoofdrol speelde.

Volledig scherm Grace Kelly en prins Rainier groeten het volk vanuit hun open wagen. © Bettmann Archive

7. De duurste verlovingsring

Prins Harry van Engeland en Meghan Markle

Volledig scherm Harry en Meghan © rv

Hier scoren de aanstaande tortelduifjes Harry en Meghan het hoogst. Harry's broer William vroeg zijn Kate ten huwelijk met de ring van hun moeder, maar ook Meghan kreeg een bijzonder exemplaar. De ring bestaat uit twee diamanten uit de persoonlijke juwelenkast van prinses Diana en eentje uit Botswana (waar het koppel een geslaagde vakantie doorbracht) en wordt door experten geschat op 350.000 dollar. Van alle nog levende royals veruit de duurste. Buiten categorie is de ring van prinses Grace Kelly. De ring toert de wereld rond van de ene expositie naar de andere en wordt, mede door de rijke historische context, geschat op 4,5 miljoen dollar.