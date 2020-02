De Meilandjes keren terug naar Nederland

,,We hebben zulk leuk nieuws! We gaan namelijk verhuizen. Niet hier in Frankrijk, maar we gaan terug naar Nederland!’’, aldus een uitgelaten kasteelheer Martien Meiland. Dochter Maxime vult aan dat het gezin het seizoen wel gewoon afmaakt, dus gasten met een reservering hoeven niet bang te zijn voor een gesloten chateaudeur te staan.

,,Het kasteel is nog niet verkocht, dus we gaan lekker door. We zijn nog volop aan het verbouwen. En je kunt alles volgen op SBS 6, vanaf 23 maart om 20.30 uur’’, aldus moeder Erica.

Chateau Meiland was de afgelopen maanden een enorme hit. Het tweede seizoen trok wekelijks meer dan een miljoen kijkers. Ook de kersteditie trok een miljoenenpubliek. Eerder dit jaar won het populaire programma de Gouden Televizier-Ring.

Gezondheid

De Meilandjes komen met de aankondiging op het moment dat ze precies een jaar in Frankrijk verblijven. Eerder gaven ze in een interview met De Ondernemer aan al te zinspelen op een terugkeer naar Nederland. ,,Chateau Marillaux bestaat over twee jaar nog wel, maar niet met ons onder dat dak’’, aldus Martien Meiland. ,,We willen wat anders, maar wat precies, dat weten we nog niet. Weet je wat het is, het natuurlijk heel leuk zo’n chambre d’hôte, maar je kan zelf nooit ‘ns in je duster naar beneden.’’