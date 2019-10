De Meilandjes sluiten af met bijna 1,5 miljoen kijkers: ‘We gaan jullie missen’

Rapper Snelle uit Deventer wint MTV EMA Best Dutch Act en vertegen­woor­digt Nederland in Sevilla

28 oktober Snelle is de winnaar geworden van de MTV EMA Best Dutch Act. Dat is vandaag bekendgemaakt op de MTV EMA Pre-Party in Amsterdam. Dat betekent dat Nederland op de internationale EMA's op 3 november in Sevilla door de rapper uit Deventer wordt vertegenwoordigd.