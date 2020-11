De Meilandjes verbreken kijkcijferrecord met 1,5 miljoen kijkers

Ali B. komt met nieuwe muziek: vier albums

19 november Ali B. (39) komt met nieuwe muziek. De muzikant is bezig aan vier nieuwe albums die begin 2021 moeten verschijnen. De 39-jarige allrounder, die morgenavond als coach aan zijn achtste seizoen van The voice of Holland begint, bracht in november 2016 zijn derde album uit genaamd Een klein beetje geluk.