De Meilandjes voor dummies: van avontuur tot succesformule

Wat doe je als je een goedlopende winkel hebt, twee dochters die in Nederland een leven opbouwen, maar hunkert naar een avontuur in het buitenland? Juist, dan koop je een vervallen kasteel, net buiten Parijs, dat je verbouwt tot een luxe chambre d’hôtes. Erica en Martien Meiland deden het. Bloed, zweet en tranen kostte het, maar ze kregen het wel voor elkaar om het kasteel, dat nog net geen bouwval was, om te toveren tot een paleisje.



De boekingen stroomden binnen; hun plan bleek een goede zet te zijn geweest. Maar het runnen van een chambre d’hôtes had ook een keerzijde, ontdekte Martien. Zo’n bed and breakfast bleek toch wel érg veel tijd op te slokken. Leuke dingen doen met zijn dochters zat er vrijwel niet meer in en altijd klaarstaan voor zijn gasten kwam hem inmiddels wel de neus uit. En dus besloot het gezin een verkoopbord in de tuin te planten en terug te keren naar ons koude kikkerlandje. Het avontuur van de Meilandjes, dat in 2007 in Ik Vertrek te zien was, bleek slechts de start van wat later een succesformule werd.