De nieuwe Bachelor begint met tegenvallende 225.000 kijkers

Camera's volgden laatste maanden van Jermaine (27) voor serie Over Mijn Lijk

Het is een mooi portret voor de nabestaanden, maar ook behoorlijk moeilijk om terug te zien. Het BNNVARA-programma Over Mijn Lijk volgde de laatste maanden van het leven van Tilburger Jermaine de Wind. Donderdag is de eerste aflevering. Zijn partner Lisette van Dijk mocht de eerste beelden. ,,Het is heel fijn, maar ook heel raar om te zien'', zegt ze. ,,Het lijkt een ander leven.''