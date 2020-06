De onderkoning van RTL is eigenlijk best leuk

Jeangu Macrooy herdenkt afschaf­fing slavernij met nieuwe video

17:33 Geen nieuw nummer, maar wel een nieuwe video. Jeangu Macrooy bracht er vandaag een uit bij zijn nummer Gold uit 2015. Het nummer gaat over de feestdag Keti Koti. In Suriname en op de Antillen een vrije dag, maar in Nederland niet. En dat moet volgens de zanger anders.