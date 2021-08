De Oranjezomer sluit af met kijkcijferrecord

De Oranjezomer was bijna twee maanden lang elke dag op televisie. Het programma waarin Wilfred Genee (in de laatste week vervangen door Hélène Hendriks), René van der Gijp en Johan Derksen de sportzomer en andere actualiteiten bespraken werd na afloop van het EK voetbal vervroegd naar het tijdslot van 21.30 uur en dat zorgde voor steeds betere kijkcijfers. De afgelopen weken werden verschillende records gebroken.

Derksen liet zondagavond weten de dagelijkse opnames niet te gaan missen. ,,Nee, dit is gewoon werk. Dat heb je te doen”, vertelde hij aan het begin van de laatste uitzending. ,,Het was wel leuk, hartstikke leuk.” Op de vraag of er wel eens momenten zijn geweest dat Derksen er geen zin meer in had, antwoordde de televisiepersoonlijkheid bevestigend. ,,Ja ik ben hier wel eens met lood in de schoenen naartoe gekomen. Maar dat moet je niet aan de kijkers laten merken.”